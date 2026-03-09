Ричмонд
Пезешкиан назвал избрание сына Хаменеи выражением воли иранцев

КАИР, 9 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что избрание на пост верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи является выражением воли всех иранцев. Такую оценку он дал в своем письме, адресованном новому лидеру страны.

Источник: AP 2024

«Выбор вашей кандидатуры на этот пост является выражением воли всего народа исламской республики и показателем его единения. Не сомневаюсь, что под вашим мудрым руководством нам удастся решить все текущие проблемы», — подчеркнул Пезешкиан. Текст письма распространила канцелярия главы иранского правительства.

