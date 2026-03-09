Астроном назвал лучший месяц для наблюдения за звездами

«Для обладателей телескопов или биноклей март — это время, когда чаще бывают ясные вечера, а небо еще не такое светлое, как летом. Это дает возможность наблюдать объекты далекого космоса: рассеянные звездные скопления Ясли в созвездии Рак, двойное скопление в созвездии Персей, M35 в Близнецах», — рассказала собеседница.