Астроном назвал лучший месяц для наблюдения за звездами

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Март для обладателей телескопов в центре и на севере России — лучший весенний месяц для наблюдения за небесными телами, поскольку вечера чаще ясные, а небо ночами еще достаточно темное, сообщила РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская.
«Для обладателей телескопов или биноклей март — это время, когда чаще бывают ясные вечера, а небо еще не такое светлое, как летом. Это дает возможность наблюдать объекты далекого космоса: рассеянные звездные скопления Ясли в созвездии Рак, двойное скопление в созвездии Персей, M35 в Близнецах», — рассказала собеседница.
Она отметила, что к апрелю продолжительность ночи будет короче, а затем и вовсе начнутся долгие недели сумерек вместо темных ночей. Для объектов далекого космоса — галактик, туманностей, звездных скоплений — такие условия критичны.
«Поэтому объектов для наблюдения будет мало, фактически только Луна, планеты, двойные звезды», — добавила Роменская.
Она подчеркнула, что все это актуально для жителей средних и северных широт, поскольку на юге ночи темнее.