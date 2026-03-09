Ричмонд
Астроном назвал лучший месяц для наблюдения за звездами

РИА Новости: лучшим месяцем для наблюдения за звездами является март.

Источник: © РИА Новости

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Март для обладателей телескопов в центре и на севере России — лучший весенний месяц для наблюдения за небесными телами, поскольку вечера чаще ясные, а небо ночами еще достаточно темное, сообщила РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская.

«Для обладателей телескопов или биноклей март — это время, когда чаще бывают ясные вечера, а небо еще не такое светлое, как летом. Это дает возможность наблюдать объекты далекого космоса: рассеянные звездные скопления Ясли в созвездии Рак, двойное скопление в созвездии Персей, M35 в Близнецах», — рассказала собеседница.

Она отметила, что к апрелю продолжительность ночи будет короче, а затем и вовсе начнутся долгие недели сумерек вместо темных ночей. Для объектов далекого космоса — галактик, туманностей, звездных скоплений — такие условия критичны.

«Поэтому объектов для наблюдения будет мало, фактически только Луна, планеты, двойные звезды», — добавила Роменская.

Она подчеркнула, что все это актуально для жителей средних и северных широт, поскольку на юге ночи темнее.