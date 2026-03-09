Источник: резолюция России по Ближнему Востоку заявляет о скорби по жертвам

ООН, 9 мар — РИА Новости. Российский проект резолюции СБ по Ближнему Востоку заявляет о скорби по погибшим в ходе конфликта, напоминает о запрете применения силы против территориальной целостности стран, сообщил РИА Новости информированный источник, а также предоставил соответствующий документ.
РФ на фоне эскалации на Ближнем Востоке подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня, сообщал источник.
«Совет Безопасности, подтверждая цели и принципы Устава ООН; ссылаясь на статью 2 (4) Устава ООН, которая запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства; выражая свою глубокую обеспокоенность текущей военной эскалацией на Ближнем Востоке и за его пределами; скорбя о трагической гибели людей в ходе продолжающихся боевых действий в регионе», — говорится в преамбуле к документу.