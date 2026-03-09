Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

«Совет Безопасности… призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами; осуждает самым решительным образом все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры и призывает к их защите, подчеркивая обязательства всех сторон в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», — говорится в проекте.