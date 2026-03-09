Число потерь США в иранской кампании достигло восьми

Точная причина смерти устанавливается.
Число американских военных, погибших с начала операции против Ирана, выросло до восьми. Как сообщило Центральное командование США, ещё один военнослужащий Национальной гвардии скончался в Кувейте 6 марта во время оказания неотложной помощи.
