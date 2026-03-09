Ричмонд
В Германии упал метеорит

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов, передает таблоид Bild со ссылкой на полицию.

Источник: © РИА Новости

«По данным полиции, фрагменты метеорита причинили ущерб крышам и домам в Рейнланд-Пфальце. Сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк и Эйфель, а также из Кобленца», — говорится в материале.

Представитель национального оперативного центра по обеспечению безопасности воздушного пространства земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердил факт инцидента, но не привел подробностей. Сообщается, что никто не пострадал.

Как пишет таблоид, в местных пабликах разгорается ажиотаж: люди стоят предположения о происхождении метеорита, делятся фото и видео, а также бурно комментируют увиденное, описывая произошедшее как «яркий гигантский шар, проносящийся по сумрачному небу».