Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро направил Венесуэле послание веры

КАРАКАС, 9 марта, /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под арестом в США, направил боливарианской республике молитву и послание веры. Об этом в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил его сын, депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Николас Мадуро Герра.

Источник: Reuters

«Иисус учил нас, если вы будете иметь веру и не усомнитесь, то даже скажете этой горе: поднимись и бросься в море, и так будет. Дай нам эту искреннюю и всеобщую веру, чтобы сдвинуть горы трудностей, которые иногда нас сдерживают, и превратить их в свободный путь для нашей родины», — написал президент и оставил свой характерный автограф, сообщил Мадуро Герра.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента боливарианской республики Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше