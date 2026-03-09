Мадуро направил Венесуэле послание веры

«Иисус учил нас, если вы будете иметь веру и не усомнитесь, то даже скажете этой горе: поднимись и бросься в море, и так будет. Дай нам эту искреннюю и всеобщую веру, чтобы сдвинуть горы трудностей, которые иногда нас сдерживают, и превратить их в свободный путь для нашей родины», — написал президент и оставил свой характерный автограф, сообщил Мадуро Герра.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента боливарианской республики Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.