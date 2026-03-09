В МИД Швейцарии заявили об отсутствии у Берна планов по вступлению в ЕС

Швейцария намерена и дальше придерживаться формата двусторонних соглашений с Европейским союзом, каких-либо планов по вступлению в объединение у королевства нет.
Об этом газете «Известия» сообщили в Министерстве иностранных дел Швейцарии. Там отметили, что существующий формат отношений Берна с Брюсселем доказал свою эффективность.
«Он был выбран как наиболее выгодный из нескольких возможных вариантов, среди которых также рассматривались вступление в ЕС или присоединение к Европейской экономической зоне», — заявили в дипведомстве.
Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин назвал недружественным шагом решение Берна присоединиться к антироссийским санкциям.