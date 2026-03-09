Трамп рассказал, кто примет решение о завершении операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о завершении операции против Ирана будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Я думаю, это обоюдное решение … в некоторой степени. Мы общаемся. Я приму решение в нужный момент, но всё будет принято во внимание», — сказал Трамп газете Times of Israel, отвечая на вопрос о том, будет ли он один принимать решение о завершении операции против Ирана или же Нетаньяху тоже будет иметь право голоса.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.