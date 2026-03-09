«Сожжено дотла»: в CША высказались о последствиях ударов по Тегерану

США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке. Аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.