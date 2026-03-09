Ричмонд
Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по конфликту на Ближнем Востоке: детали

РФ в проекте резолюции СБ ООН призвала прекратить огонь на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона подготовила проект резолюции СБ ООН с требованием остановить военные действия на Ближнем Востоке. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что проект содержит выражение обеспокоенности в связи с обострением военных действий в ближневосточном регионе и на соседних территориях.

В документе также содержится призыв к безусловной защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, проект резолюции РФ в СБ ООН указывает на необходимость обеспечения защиты государств, которые были затронуты вследствие ударов США и Израиля по иранской территории.

В проекте резолюции уточняется, что Россия призывает участников ближневосточного конфликта возобновить переговоры.

Накануне министры иностранных дел России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян в рамках телефонного разговора призвали к немедленному снижению военной активности на Ближнем Востоке.

