Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по конфликту на Ближнем Востоке: детали

Российская сторона подготовила проект резолюции СБ ООН с требованием остановить военные действия на Ближнем Востоке. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник.
Уточняется, что проект содержит выражение обеспокоенности в связи с обострением военных действий в ближневосточном регионе и на соседних территориях.
В документе также содержится призыв к безусловной защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры.
Кроме этого, проект резолюции РФ в СБ ООН указывает на необходимость обеспечения защиты государств, которые были затронуты вследствие ударов США и Израиля по иранской территории.
В проекте резолюции уточняется, что Россия призывает участников ближневосточного конфликта возобновить переговоры.
Накануне министры иностранных дел России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян в рамках телефонного разговора призвали к немедленному снижению военной активности на Ближнем Востоке.