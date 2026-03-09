Ричмонд
Влиятельный шиитский лидер призвал к коллективному джихаду для защиты Ирана

Влиятельный шиитский религиозный деятель Ирака аятолла Сейед Али Систани издал фетву о коллективном джихаде в защиту Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

Как уточняется, решение принято в ответ на религиозный запрос одного из последователей. Систани подчеркнул обязательность священной войны для защиты Ирана.

Иранский аятолла Абдолла Джавади Амоли ранее также выпустил фетву, в которой объявил обязательным «пролитие крови сионистов и президента США Дональда Трампа».

Напомним, 28 февраля Израиль и США совместно атаковали Иран. Тегеран ответил ударами по военным базам США на всём Ближнем Востоке. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что он собирается добиться капитуляции Тегерана. При этом боевые действия обходятся Вашингтону чрезвычайно дорого, посему он рискует утратить способность сдерживать Россию и Китай.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
