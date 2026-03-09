Трамп: решение о конце операции против Ирана будет принято совместно с Нетаньяху

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что решение об окончании операции в отношении Ирана будет принято совместно с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Такое заявление Трампа прозвучало в ходе его общении с корреспондентами газеты Times of Israel. Президент США подчеркнул, что находится в контакте с израильским премьером.
«Я думаю, это обоюдное решение… в некоторой степени. Мы общаемся. Я приму решение в нужный момент, но всё будет принято во внимание», — отметил американский лидер.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности исламской республики защищать себя столько, сколько потребуется.