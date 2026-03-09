Адвокат раскрыла, может ли работодатель читать переписки на служебном ноутбуке

Использование служебных ноутбуков для личных целей стало обычной практикой, особенно при дистанционной и гибридной занятости. Сотрудники переписываются в мессенджерах, пользуются почтой и социальными сетями, часто совмещая личное и рабочее общение.
Как объяснила в беседе с RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко, принадлежность устройства работодателю имеет значение, но не является решающей для определения границ допустимого контроля.
«Компания вправе устанавливать правила использования служебной техники, ограничивать установку сторонних программ и сервисов, применять средства информационной безопасности. Это может включать ведение технического журнала действий пользователей, мониторинг корпоративного трафика, использование систем предотвращения утечек, проверку служебной почты и фиксацию работы в корпоративных сервисах», — рассказала Борзенко.
Однако, по её словам, такой контроль распространяется на рабочие процессы.
«Сам факт переписки на корпоративном устройстве не лишает её статуса личной, если она не связана с работой. Проверка личных мессенджеров, частной электронной почты или персональных аккаунтов без согласия работника затрагивает тайну переписки и право на частную жизнь, которые охраняются законом независимо от используемого устройства», — подчеркнула собеседница RT.
Отмечается, что конституционные гарантии допускают ограничение этих прав только на основании судебного решения.
«Наличие технической возможности доступа к ноутбуку не даёт законного права читать личные сообщения или использовать их содержание против сотрудника. И то, что переписка велась в рабочее время или с использованием служебной техники, не превращает личные сообщения в рабочие и не снимает правовых ограничений. Допустимым остаётся контроль за трудовой дисциплиной и защитой коммерческой тайны, но не вмешательство в личное общение», — добавила Борзенко.
Компания вправе фиксировать нарушения политики безопасности, анализировать служебную переписку и работу в рабочих программах, пояснила адвокат.
«Но при этом даже строгие регламенты не дают безусловного права читать личные сообщения, поскольку внутренние правила не могут отменять требования закона о защите частной жизни, запрет на сбор и использование сведений о ней без согласия человека, а также ограничения, установленные трудовым законодательством при обработке персональных данных работника. Получение доступа к личной переписке и использование её без согласия работника может стать основанием для привлечения должностных лиц к ответственности», — заключила она.
