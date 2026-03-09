Адвокат раскрыла, может ли работодатель читать переписки на служебном ноутбуке

«Но при этом даже строгие регламенты не дают безусловного права читать личные сообщения, поскольку внутренние правила не могут отменять требования закона о защите частной жизни, запрет на сбор и использование сведений о ней без согласия человека, а также ограничения, установленные трудовым законодательством при обработке персональных данных работника. Получение доступа к личной переписке и использование её без согласия работника может стать основанием для привлечения должностных лиц к ответственности», — заключила она.