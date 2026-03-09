Врач назвала наиболее безопасные для аллергиков места при пылении

«В городах с низким озеленением, малым количеством парков концентрация пыльцы может быть меньше, с локальным повышением в парках и рядом с цветущими насаждениями. Но ветер может переносить пыльцу на многие километры, что может сопровождаться симптомами даже при минимальных концентрациях у особо чувствительных людей», — объяснила специалист.