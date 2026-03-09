Ричмонд
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

На территории Сочи отменили угрозу атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Режим угрозы атаки беспилотников отменен в Сочи, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Ранее в понедельник в 2.04 угроза БПЛА была объявлена в Сочи, она продлилась около двух часов.

«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал Прошунин в Telegram-канале.

