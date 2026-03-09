В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Режим угрозы атаки беспилотников отменен в Сочи, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
Ранее в понедельник в 2.04 угроза БПЛА была объявлена в Сочи, она продлилась около двух часов.
«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал Прошунин в Telegram-канале.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше