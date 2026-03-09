Япония доставила ракетные комплексы «Тип-12» для размещения на базе в Кумамото

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Силы самообороны Японии доставили на базу Кэнгун в Кумамото (юго-западный остров Кюсю) ракетные комплексы «Тип-12» дальностью 1 000 км, которые планируется впервые развернуть в рамках курса на обретение ударного потенциала. Это следует из опубликованных в соцсетях видео активистов, выступающих против таких мер.
По данным источников агентства Kyodo, развертывание ракетных комплексов завершится в течение месяца. Как отмечается, этот шаг является поворотным моментом в сфере безопасности поcлевоенной Японии, которая выступала за исключительно оборонительную политику.
Правительство, как отмечает Kyodo, с помощью таких ударных средств может нанести упреждающий удар по противнику, если определит, что он готовится к атаке. Однако, пишет Kyodo, в случае ошибки такой удар может быть признан превентивным, что запрещено международным правом.
Доставка на фоне протестов.
Перед воротами базы Кэнгун собралось около 100 демонстрантов, которые выступали против размещения ракет и требовали «не превращать Кумамото в поле боя». Они также выражали недовольство тем, что Министерство обороны не предоставило местным жителям никаких объяснений.
Пусковые установки и сопутствующее оборудование доставили в Кумамото из префектуры Сидзуока. Там на полигоне у склонов Фудзи базируется подразделение Сил самообороны, занимающееся разработкой и испытанием вооружений.
Политика Японии в сфере безопасности.
Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается.
Для обретения потенциала ответного удара правительство Японии планировало увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет «Тип-12», разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить ракеты Tomahawk. Почти сразу после избрания на должность премьер-министр Санаэ Такаити распорядилась начать новый пересмотр основных документов в области безопасности, включая стратегию нацбезопасности, мотивировав это тяжелой ситуацией с безопасностью в мире и регионе вокруг Японии.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее отмечал, что политика администрации Такаити по ремилитаризации страны приведет только к ослаблению безопасности. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай и РФ придерживаются схожих позиций по вопросам, касающимся милитаризации Японии. По его словам, политика Токио «угрожает региональным миру и стабильности».