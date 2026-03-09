Al Jazeera: ВВС Саудовской Аравии сбили дрон, летевший к нефтяному месторождению

По его данным, Министерство обороны подтвердило, что ВВС страны уничтожили дрон над пустыней Руб-эль-Хали, который направлялся к нефтяному месторождению Шайба. Это сообщение поступило спустя несколько часов после того, как было объявлено об уничтожении баллистической ракеты, запущенной с территории Ирана по авиабазе имени принца Султана, а также предотвращении атак двух дронов на Эр-Рияд.