Al Jazeera: ВВС Саудовской Аравии сбили дрон, летевший к нефтяному месторождению

РАБАТ, 9 марта. /ТАСС/. ВВС Саудовской Аравии перехватили дрон, направлявшийся к нефтяному месторождению Шайба. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
По его данным, Министерство обороны подтвердило, что ВВС страны уничтожили дрон над пустыней Руб-эль-Хали, который направлялся к нефтяному месторождению Шайба. Это сообщение поступило спустя несколько часов после того, как было объявлено об уничтожении баллистической ракеты, запущенной с территории Ирана по авиабазе имени принца Султана, а также предотвращении атак двух дронов на Эр-Рияд.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше