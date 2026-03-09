СМИ: в результате пожара у вокзала в Глазго обрушился купол здания

Ранее издание Guardian сообщало об отмене десятков поездов в городе в связи с пожаром в магазине электронных сигарет неподалеку от железнодорожного вокзала.
«Знаменитый купол известного дома Форсайт-Хаус обрушился, когда огонь перекинулся на соседнюю улицу Гордон-стрит, недалеко от главного входа в Центральный вокзал», — говорится в материале издания.
По данным газеты, пламя направлялось в сторону вокзала, в результате пожара обрушились несколько зданий.
Отмечается, что в тушении пожара задействованы около 60 пожарных. Людей из близлежащих зданий эвакуировали.