СВО
СМИ: в результате пожара у вокзала в Глазго обрушился купол здания

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Купол здания Викторианской эпохи обрушился в результате пожара в шотландском городе Глазго, пишет газета Sun.

Источник: © РИА Новости

Ранее издание Guardian сообщало об отмене десятков поездов в городе в связи с пожаром в магазине электронных сигарет неподалеку от железнодорожного вокзала.

«Знаменитый купол известного дома Форсайт-Хаус обрушился, когда огонь перекинулся на соседнюю улицу Гордон-стрит, недалеко от главного входа в Центральный вокзал», — говорится в материале издания.

По данным газеты, пламя направлялось в сторону вокзала, в результате пожара обрушились несколько зданий.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы около 60 пожарных. Людей из близлежащих зданий эвакуировали.