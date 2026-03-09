Источник: россияне сталкиваются с мошенниками в Турции при переводах денег

Ранее в посольстве России в Турции РИА Новости заявили, что неизбирательные западные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, Москва с Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник в органах власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.