МО Катара заявило о перехвате нескольких ракет

Средства противовоздушной обороны Катара перехватили ракеты, которые были выпущены по территории эмирата.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством обороны Катара в социальной сети X. Подробности не приводятся.
Ранее в оборонном ведомстве проинформировали о перехвате восьми ракет, выпущенных с территории Ирана.
