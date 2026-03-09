Ричмонд
МО Катара заявило о перехвате нескольких ракет

Средства противовоздушной обороны Катара перехватили ракеты, которые были выпущены по территории эмирата.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством обороны Катара в социальной сети X. Подробности не приводятся.

Ранее в оборонном ведомстве проинформировали о перехвате восьми ракет, выпущенных с территории Ирана.

