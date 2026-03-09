Трамп заявил, что вместе с Нетаньяху решит, когда кончится операция против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что он совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху примет решение о том, когда прекратить военную операцию против Ирана.
«Я думаю, это общее [решение]. Немного», — ответил он в опубликованном 8 марта интервью газете The Times of Israel на вопрос о том, примет ли он решение относительно этого единолично или вместе с Нетаньяху. «Я приму решение в подходящий момент, но все будет учтено», — добавил американский лидер.
На вопрос о том, может ли Израиль продолжить операцию против Ирана без участия США, американский лидер ответил: «Я не думаю, что это будет нужно».
