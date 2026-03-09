США сообщили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

Операция прошла после получения разведывательных данных о движении подозрительного судна. По информации военных, корабль двигался по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовал в операциях по транспортировке наркотических веществ. В результате удара, как утверждают в командовании, были уничтожены шесть предполагаемых участников преступной группы.