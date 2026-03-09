Дмитриев: с повышением цен на нефть голос России звучит громче

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Голос России звучит еще громче в мировой экономике и геополитике после того, как стоимость нефти превысила $100 за баррель. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Нефть выше $100 — и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно», — написал он в Telegram-канале.
Дмитриев отметил, что Россия является системообразующим поставщиком энергии, без которого невозможны ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста.
«За ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену», — подчеркнул глава РФПИ.
Ранее цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE росла почти на 20% и превысила отметку $111 за баррель.