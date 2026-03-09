Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TR Haber: ракета системы Patriot отклонилась от курса и упала в районе Манамы

Ракета американской системы ПВО Patriot отклонилась от заданного курса и упала на территории Манамы, столицы Бахрейна.

Ракета американской системы ПВО Patriot отклонилась от заданного курса и упала на территории Манамы, столицы Бахрейна.

Такую информацию приводит издание TR Haber. По его данным, ракета упала в жилом районе. Другие подробности не сообщаются.

Ранее газета The New York Times сообщила, что первая неделя операции против Ирана обошлась США в $6 млрд.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше