TR Haber: ракета системы Patriot отклонилась от курса и упала в районе Манамы

Ракета американской системы ПВО Patriot отклонилась от заданного курса и упала на территории Манамы, столицы Бахрейна.
Такую информацию приводит издание TR Haber. По его данным, ракета упала в жилом районе. Другие подробности не сообщаются.
