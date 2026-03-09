Ричмонд
Трамп посчитал преждевременным комментировать избрание сына Хаменеи главой Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп посчитал преждевременным комментировать избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Источник: AP 2024

«Посмотрим, что будет», — ответил он в интервью газете The Times of Israel, которое было опубликовано 8 марта, на вопрос об избрании Советом экспертов в Иране Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером исламской республики.

Моджтаба Хаменеи приходится сыном погибшему аятолле Али Хаменеи. Президент США в интервью телеканалу ABC News 8 марта выступил с утверждением, что следующий верховный лидер Ирана без одобрения его кандидатуры Соединенными Штатами он «не продержится долго».

Белый дом, Госдепартамент и Пентагон пока не ответили на запросы ТАСС прокомментировать избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

