МИД: РФ и Доминикану связывает многолетняя дружба и конструктивное партнерство

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россия и Доминиканская Республика связаны многолетней дружбой и конструктивным сотрудничеством, отметили в МИД России по случаю 81-й годовщины дипломатических отношений между странами,
«Наши страны связывает многолетняя дружба и конструктивное сотрудничество, основанные на принципах взаимного уважения и поиска баланса интересов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.
Дипломатические отношения между СССР и Доминиканской Республикой были установлены 8 марта 1945 года. В 1990 году доминиканская сторона обратилась к СССР с предложением о нормализации отношений посредством обмена аккредитованными послами, на что получила положительный ответ советской стороны, напомнили в МИД.
Отмечается, что одно из важных мест комплексе российско-доминиканских связей занимает взаимодействие в области образования и подготовки кадров. В стране действует ассоциация выпускников российских и советских вузов, число которых превышает 3 тыс. человек.
«Поздравляем коллег и народ Доминиканской Республики с нашей общей годовщиной, желаем благополучия, процветания и успехов», — добавили в российском дипведомстве.