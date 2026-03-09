МИД: РФ и Доминикану связывает многолетняя дружба и конструктивное партнерство

Дипломатические отношения между СССР и Доминиканской Республикой были установлены 8 марта 1945 года. В 1990 году доминиканская сторона обратилась к СССР с предложением о нормализации отношений посредством обмена аккредитованными послами, на что получила положительный ответ советской стороны, напомнили в МИД.