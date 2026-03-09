Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars: церемония присяги новому лидеру Ирана пройдет 9 марта

Торжественные мероприятия начнутся в 14:30 мск на площади Энгеляб в центре Тегерана, сообщило агентство.

КАИР, 9 марта. /ТАСС/. Церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи пройдет 9 марта в Тегеране. Об этом сообщило агентство Fars.

По его данным, торжественные мероприятия начнутся в 15:00 по местному времени (14:30 мск) на площади Энгеляб в центре иранской столицы.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше