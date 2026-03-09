Fars: церемония присяги новому лидеру Ирана пройдет 9 марта

КАИР, 9 марта. /ТАСС/. Церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи пройдет 9 марта в Тегеране. Об этом сообщило агентство Fars.
По его данным, торжественные мероприятия начнутся в 15:00 по местному времени (14:30 мск) на площади Энгеляб в центре иранской столицы.
