КСИР заявил об ударах по Израилю и базам США гиперзвуковыми ракетами

В заявлении, текст которого приводится в Telegram-канале IRIB, отмечается, что в ходе нанесения ударов также применялись беспилотные летательные аппараты. В КСИР подчеркнули, что все цели были поражены.
Ранее сообщалось, что КСИР присягнул на верность сыну убитого аятоллы Али Хаменеи Моджтабе, избранному новым верховным лидером Ирана.
