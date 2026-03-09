Ричмонд
КСИР заявил об ударах по Израилю и базам США гиперзвуковыми ракетами

Вооружённые силы Ирана нанесли удары гиперзвуковыми ракетами по Израилю и базам США. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В заявлении, текст которого приводится в Telegram-канале IRIB, отмечается, что в ходе нанесения ударов также применялись беспилотные летательные аппараты. В КСИР подчеркнули, что все цели были поражены.

Ранее сообщалось, что КСИР присягнул на верность сыну убитого аятоллы Али Хаменеи Моджтабе, избранному новым верховным лидером Ирана.

