Швейцария определилась по вопросу вступления в ЕС: что решил Берн

МИД Швейцарии заявил, что страна не планирует вступать в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Швейцария по-прежнему не собирается вступать в ЕС. Об этом информирует издание «Известия» со ссылкой на министерство иностранных дел этой страны.

«Швейцария не намерена вступать в Европейский союз. Она стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС и продолжать двусторонний формат сотрудничества через новый пакет соглашений», — цитирует издание сообщение МИД.

Ранее сообщалось, что представители Евросоюза приняли решение по Швейцарии. Государству одобрили приглашение в программу «военного Шенгена». Проект нацелен на быструю переброску войск по территории стран Европы.

При этом в Швейцарии говорят о возможном вступлении в ЕС и НАТО при угрозе безопасности.

Тем временем почти 50% жителей Швейцарии выступили за ограничение населения в 10 млн человек.

Ранее президент и министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер объяснила, почему Швейцария не участвует в обсуждениях Евросоюза о возможности конфискации замороженных российских активов в рамках предоставления кредитов Украине.

