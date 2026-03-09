Швейцария определилась по вопросу вступления в ЕС: что решил Берн

Швейцария по-прежнему не собирается вступать в ЕС. Об этом информирует издание «Известия» со ссылкой на министерство иностранных дел этой страны.
«Швейцария не намерена вступать в Европейский союз. Она стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС и продолжать двусторонний формат сотрудничества через новый пакет соглашений», — цитирует издание сообщение МИД.
Ранее сообщалось, что представители Евросоюза приняли решение по Швейцарии. Государству одобрили приглашение в программу «военного Шенгена». Проект нацелен на быструю переброску войск по территории стран Европы.
При этом в Швейцарии говорят о возможном вступлении в ЕС и НАТО при угрозе безопасности.
Тем временем почти 50% жителей Швейцарии выступили за ограничение населения в 10 млн человек.
Ранее президент и министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер объяснила, почему Швейцария не участвует в обсуждениях Евросоюза о возможности конфискации замороженных российских активов в рамках предоставления кредитов Украине.