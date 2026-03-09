МО показало кадры работы ВАИ с мобильным комплексом фиксации нарушений ПДД

«69-я военная автомобильная инспекция группировки войск “Запад’продемонстрировала уникальный процесс работы мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД в зоне СВО. На видео запечатлен процесс автоматизированного контроля за движением военной техники на маршрутах. Комплекс в автоматическом режиме отслеживает скорость, дистанцию в колоннах, движение по обочинам и техническое состояние машин”, — говорится в сообщении.