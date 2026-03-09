МО показало кадры работы ВАИ с мобильным комплексом фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения военной автоинспекции (ВАИ) группировки войск «Запад» продемонстрировали процесс работы мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД в зоне проведения СВО. Соответствующие кадры предоставило Минобороны России.
«69-я военная автомобильная инспекция группировки войск “Запад’продемонстрировала уникальный процесс работы мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД в зоне СВО. На видео запечатлен процесс автоматизированного контроля за движением военной техники на маршрутах. Комплекс в автоматическом режиме отслеживает скорость, дистанцию в колоннах, движение по обочинам и техническое состояние машин”, — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что оборудование адаптировано для работы в любых погодных условиях, а также защищено от пыли, вибрации и перепадов температур.
«Полученные данные используют для анализа загруженности дорог и корректировки графиков движения колонн, что важно для бесперебойного снабжения войск», — пояснили там.