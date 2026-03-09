РФ призывает к прекращению войны на Ближнем Востоке в проекте резолюции СБ ООН

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил об инициативе президента Владимира Путина собрать саммит постоянных членов Совбеза ООН. По словам министра, идея обсуждалась ещё до пандемии, но сейчас, на фоне мировой турбулентности, стала особенно актуальной. Лавров считает, что встреча «пятёрки» могла бы помочь снизить международную напряжённость.