Бойцы бригады «Невский» за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ

«Расчетами роты БПЛА войск беспилотных систем в составе разведывательно-штурмовой бригады “Александр Невский” добровольческого корпуса Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении за сутки уничтожено в воздухе 5 тяжелых дронов ВСУ», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, сбитые дроны применялись противником как носители тяжелых боеприпасов, а так же в качестве ретрансляторов для управления другими БПЛА.
«Наши бойцы ведут круглосуточный мониторинг воздушного пространства в зоне ответственности. Для поражения украинских гексакоптеров успешно применяется метод тарана с использованием FPV-дронов-истребителей, а также новые ударные дроны-истребители “Елка”, — добавили там.