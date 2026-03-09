Ван И описал ситуацию в Иране китайской пословицей

ПЕКИН, 9 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И описал конфликт на Ближнем Востоке древнекитайской мудростью, заявив, что оружие является орудием зла, которое следует использовать с осторожностью.
«Как гласит китайская мудрость: оружие — это орудие зла, к его применению следует подходить с особой осторожностью», — заявил ранее Ван И на пресс-конференции в Пекине, говоря о позиции Китая в отношении ситуации вокруг Ирана.
Ван И подчеркнул, что нельзя допускать злоупотребление силой, отметив, что могущество не проявляется в применении силы по любому поводу, и ни в чем не повинные люди не должны становиться жертвами войны.
«Крепкий кулак не означает наличие веских доводов, нельзя допустить возвращение мира к закону джунглей», — добавил он. Дипломат подчеркнул, что Пекин придерживается объективной и беспристрастной позиции в отношении конфликта, последовательно призывает к прекращению огня.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.