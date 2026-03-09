Группировка «Север» за сутки уничтожила 102 БПЛА и 36 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» в течение суток уничтожили 102 беспилотника самолетного типа и 36 тяжелых квадрокоптеров R-18 ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
«Выявлены и уничтожены 2 радиолокационные станции RADA RPS-42, станция радиоэлектронной борьбы “Анклав”, 30 пунктов управления БПЛА, 102 БПЛА самолетного типа, 36 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18, 6 НРТК (наземный робототехнический комплекс — прим. ТАСС) и 8 складов материальных средств ВСУ», — сказал он.
Кроме того, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен бойцам группировки.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше