Группировка «Восток» за сутки уничтожила 3 станции Starlink и 21 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток уничтожили 3 станции связи Starlink и 21 беспилотник самолетного типа ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, 3 станции спутниковой связи Starlink, 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 7 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.
