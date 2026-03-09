В зоне СВО применяются новые НРТК для российских медподразделений

«Медицинские эвакуационные группы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ успешно применяют на ореховском направлении в Запорожской области новые специально модернизированные для медподразделений эвакуационные наземные робототехнические комплексы (НРТК), созданные на базе НРТК “Курьер”, “Омич”, “Богомол” и недавно поступившие в соединения воздушно-десантных войск для нужд эвакуационных групп», — говорится в сообщении.