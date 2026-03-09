ВС России уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области

«Операторы войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявили оборудованную позицию ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области, которую противник использовал как опорный пункт обороны… После доразведки и уточнения координат данные были переданы расчету тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” подразделения РХБ защиты 35-й армии группировки войск “Восток”. По выявленному району нанесли огневое поражение термобарическими боеприпасами», — говорится в сообщении.