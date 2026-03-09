Ричмонд
ВС России уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Расчет ТОС «Солнцепек» группировки российских войск «Восток» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Операторы войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявили оборудованную позицию ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области, которую противник использовал как опорный пункт обороны… После доразведки и уточнения координат данные были переданы расчету тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” подразделения РХБ защиты 35-й армии группировки войск “Восток”. По выявленному району нанесли огневое поражение термобарическими боеприпасами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате огневого поражения был уничтожен укрепленный узел, что ослабило передний край обороны противника и создало благоприятные условия для продвижения штурмовых групп в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области.

«При ведении боевой работы расчеты огнеметных систем и подразделений войск беспилотных систем применяют разработанные отечественными специалистами средства связи и управления», — добавили в ведомстве.