ВС России уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области

«Операторы войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявили оборудованную позицию ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области, которую противник использовал как опорный пункт обороны… После доразведки и уточнения координат данные были переданы расчету тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” подразделения РХБ защиты 35-й армии группировки войск “Восток”. По выявленному району нанесли огневое поражение термобарическими боеприпасами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате огневого поражения был уничтожен укрепленный узел, что ослабило передний край обороны противника и создало благоприятные условия для продвижения штурмовых групп в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области.
«При ведении боевой работы расчеты огнеметных систем и подразделений войск беспилотных систем применяют разработанные отечественными специалистами средства связи и управления», — добавили в ведомстве.