Бойцы «Южной» группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ

Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Расчеты БПЛА Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск за сутки сбили 5 тяжелых дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

«Расчетами роты БПЛА войск беспилотных систем в составе разведывательно-штурмовой бригады “Александр Невский” Добровольческого корпуса “Южной” группировки войск на краматорско-дружковском направлении за сутки уничтожено в воздухе пять тяжелых дронов ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, российские бойцы ведут круглосуточный мониторинг воздушного пространства в зоне их ответственности. «Для поражения украинских гексокоптеров в воздушном пространстве успешно применяется метод тарана с использованием FPV-дронов-истребителей, а также новые ударные дроны-истребители “Ёлка”, — следует из сообщения.

