РФ внесла в СБ ООН проект резолюции с призывом прекратить огонь на Ближнем Востоке

Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к немедленному прекращению военных действий на Ближнем Востоке. Об этом стало известно в понедельник, 9 марта.

В документе выражается глубокая озабоченность эскалацией конфликта и сожаление в связи с гибелью людей. Проект содержит призыв ко всем сторонам немедленно остановить боевые действия и воздерживаться от дальнейшей эскалации, передает ТАСС.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия оказывает помощь Ирану «по многим направлениям». Так он ответил на вопрос журналистки NBC News о том, предоставляет ли Москва какую-либо поддержку Тегерану в текущем военном конфликте.

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи добавил, что республика получает политическую поддержку от России и Китая на фоне конфликта с США и Израилем.

28 февраля глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в ходе чего осудил нападение США и Израиля на Иран.

