РФ внесла в СБ ООН проект резолюции с призывом прекратить огонь на Ближнем Востоке

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия оказывает помощь Ирану «по многим направлениям». Так он ответил на вопрос журналистки NBC News о том, предоставляет ли Москва какую-либо поддержку Тегерану в текущем военном конфликте.