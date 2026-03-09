Психолог Шпагина назвала самый страшный инструмент мошенников

«Но есть и вторая, ещё более глубокая ловушка. Когда нам звонят и мы видим знакомое лицо, визуальный канал перекрывает любые несоответствия в голосе, странные просьбы или неестественные интонации. Мозг говорит: “Я же вижу его, он здесь, значит, всё остальное — детали, которым можно не придавать значения”. Это и есть та ахиллесова пята, которую эксплуатируют мошенники», — предупредила Шпагина.