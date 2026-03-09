Ричмонд
Военнослужащие ВАИ показали процесс фиксации нарушений ПДД в зоне СВО

Подразделения ВАИ показали процесс фиксации нарушений ПДД в зоне СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Военнослужащие подразделения военной автоинспекции (ВАИ) группировки войск ВС РФ «Запад» продемонстрировали уникальный процесс работы мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

Работу мобильного комплекса фиксации нарушений продемонстрировала 69-я военная автомобильная инспекция группировки «Запад».

«Специалисты военной автоинспекции группировки войск “Запад” на постоянной основе несут службу на блокпостах и контролируют передвижение военного транспорта», — говорится в сообщении.

На опубликованном Минобороны видео запечатлен процесс автоматизированного контроля за движением военной техники на маршрутах.

По словам инспектора патрульно-дорожной службы Александра Лобанова, комплекс в автоматическом режиме отслеживает превышение скорости, дистанцию в колоннах, движение по обочинам и техническое состояние машин.

«Оборудование адаптировано для работы в любых погодных условиях: защищено от пыли, вибрации и перепадов температур, функционирует автономно», — добавил он.

Полученные данные используют для анализа загруженности дорог и корректировки графиков движения колонн, что важно для бесперебойного снабжения войск.