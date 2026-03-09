Политолог Карасев: Киев готов пойти на теракты в Венгрии

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский может устроить теракт в Венгрии из-за конфликта с премьер-министром республики Виктором Орбаном, чтобы убрать лидера страны, мешающей поставкам грузов и средств на Украину. Такое мнение высказал ТАСС политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев.
«Мы помним инцидент с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, на которого 15 мая 2024 года было совершено покушение: человек открыл огонь по словацкому лидеру, и только чудо спасло его от смерти. Я думаю, Зеленский с британскими спецслужбами на такое рассчитывает: найти исполнителя и сделать все с гораздо более трагическим финалом. Террор, который делает Зеленский и государство Украина, он с удовольствием его распространит на Европу и убежден в том, что ему за это ничего не будет», — считает Карасев.
По его словам, Зеленский делает ставку на то, что Орбан не популярен у некоторых европейских лидеров, в том числе из стран — кураторов Киева. При необходимости лидер киевского режима может обвинить и в этом покушении Россию, якобы чтобы подставить его, получит необходимую поддержку западных СМИ для поддержания этой версии. «Я могу лишь посоветовать усилить господину Орбабну охрану, так как неадекватный украинский лидер с неадекватной Службой безопасности Украины — это угроза», — подытожил эксперт.
В последнее время отношения между Венгрией и Украиной серьезно обострились. 5 марта Зеленский в очередной раз выступил с нападками на Орбана, пригрозив, в частности, использовать против него ВСУ, если Будапешт будет и дальше препятствовать выделению Евросоюзом «военного кредита» Украине на 90 млрд евро. Орбан в свою очередь заявил, что правительство страны приостановило поставки бензина и дизельного топлива на Украину, а также перевозку по своей территории важных для соседней страны грузов.