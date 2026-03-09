«Мы помним инцидент с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, на которого 15 мая 2024 года было совершено покушение: человек открыл огонь по словацкому лидеру, и только чудо спасло его от смерти. Я думаю, Зеленский с британскими спецслужбами на такое рассчитывает: найти исполнителя и сделать все с гораздо более трагическим финалом. Террор, который делает Зеленский и государство Украина, он с удовольствием его распространит на Европу и убежден в том, что ему за это ничего не будет», — считает Карасев.