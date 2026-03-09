Axios: Уиткофф и Кушнер хотят 10 марта поехать в Израиль для встречи с Нетаньяху

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер намерены во вторник, 10 марта, отправиться в Израиль, чтобы встретится там с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.
Такую информацию со ссылкой на источники приводит портал Axios. Что будет обсуждаться в ходе встречи Уиткоффа, Кушнера и Нетаньяху, не сообщается.
Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с изданием Times of Israel заявил, что решение об окончании операции против Ирана будет приниматься им совместно с Нетаньяху.