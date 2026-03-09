Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Уиткофф и Кушнер хотят 10 марта поехать в Израиль для встречи с Нетаньяху

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер намерены во вторник, 10 марта, отправиться в Израиль, чтобы встретится там с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер намерены во вторник, 10 марта, отправиться в Израиль, чтобы встретится там с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

Такую информацию со ссылкой на источники приводит портал Axios. Что будет обсуждаться в ходе встречи Уиткоффа, Кушнера и Нетаньяху, не сообщается.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с изданием Times of Israel заявил, что решение об окончании операции против Ирана будет приниматься им совместно с Нетаньяху.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше