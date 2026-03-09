Ричмонд
В Италии уличили во лжи Мелони из-за слов об операции США против Ирана

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вызвала недоумение, объясняя причины военной операции США против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе интервью телеканалу Rete 4 попыталась оправдать проведение Вашингтоном операции против Ирана, однако главу правительства уличили во лжи.

Ей задали вопрос о причинах нападения США на эту республику. Мелони заявила о провале дипломатии, чем вызвала недоумение. Дослушав объяснение Мелони, ведущий Марио Джордано задал уточняющий вопрос.

«Вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия не увенчались успехом? И что, судя по вашим словам, когда началось нападение, диалог уже был неуместен?» — спросил журналист.

Пытаясь оправдаться, премьер-министр указала на отсутствие Италии за столом переговоров. Кроме того, она начала утверждать, что Иран якобы затягивает переговорный процесс с США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проводить переговоры с Ираном уже «слишком поздно». Глава Белого дома также обратил внимание, что у Исламской Республики якобы «больше нет» противовоздушной обороны, ВВС, ВМС и руководства.

8 марта министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Китай призывает незамедлительно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Глава МИД подчеркнул, что ситуация в регионе вызывает обеспокоенность у всех сторон.

