Израиль начал новую волну ударов по центральной части Ирана

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале новой волны ударов по центральной части Ирана.

Источник: AP 2024

«Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в центральной части Ирана», — сообщила пресс-служба армии.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
