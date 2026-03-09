Ричмонд
Легенда о пилоте Араде: раскрыта правда о тайной операции Израиля в Ливане

В Ливане на этой неделе раскрыли группы израильских десантников. Версию о том, что они прибыли за останками легендарного штурмана Рона Арада, оценил военный эксперт Олег Иванников.

Источник: Аргументы и факты

На этой неделе израильские десантники провалили спецоперацию в Ливане. Их раскрыли и, по некоторым данным, часть ликвидировали, а часть взяли в плен. По данным ливанского телеканала Al Hadath, израильский спецназ пытался обнаружить и изъять останки легендарного штурмана Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году.

Эту версию оценил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«И в данном случае мы имеем дело с чётко спланированной разведывательной операцией, которая осуществлялась под прикрытием спасения и вывоза останков бывшего израильского военнослужащего. Оперативное сопровождение Моссада вполне эффективно, и организация имеет очень серьёзный многолетний боевой опыт, поэтому к таким сообщениям нужно относиться как к информации о проводимой специальной операции двойного, а то и тройного назначения. Истинные цели будут известны только спустя десятилетия, если израильтяне не попадут в плен и на допросах не расскажут, зачем действительно они проникли на территорию», — объяснил свою позицию военный эксперт.

По его словам, целью спецоперации израильского спецназа в Ливане мог быть поиск ядерного арсенала или мест хранения ракет ливанской «Хезболлы».

«Израильтяне ищут ядерный арсенал и места расположения хорошо замаскированных ракетных комплексов на территории Ирана и Ливана, вот и придумывают различные истории, чтобы оправдать свое присутствие на территории суверенного государства», — отметил он.

Напомним, накануне стало известно, что на территории Ливана раскрыли отряд израильских спецназовцев и ливанской военной форме. По данным ливанских СМИ, в районе обнаружения отряда были слышны звуки ожесточенного боя.

