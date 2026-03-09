Легенда о пилоте Араде: раскрыта правда о тайной операции Израиля в Ливане

«И в данном случае мы имеем дело с чётко спланированной разведывательной операцией, которая осуществлялась под прикрытием спасения и вывоза останков бывшего израильского военнослужащего. Оперативное сопровождение Моссада вполне эффективно, и организация имеет очень серьёзный многолетний боевой опыт, поэтому к таким сообщениям нужно относиться как к информации о проводимой специальной операции двойного, а то и тройного назначения. Истинные цели будут известны только спустя десятилетия, если израильтяне не попадут в плен и на допросах не расскажут, зачем действительно они проникли на территорию», — объяснил свою позицию военный эксперт.