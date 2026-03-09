ЦАХАЛ заявил о начале новой волны ударов по центральной части Ирана

В сообщении отмечается, что целями новой волны ударов являются объекты инфраструктуры исламской республики.
Ранее ЦАХАЛ заявил о ликвидации пятерых высокопоставленных командиров ливанского корпуса сил «Кудс» КСИР в Бейруте.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к нанесению новых ударов по центральной части Ирана. Об этом проинформировали в армейской пресс-службе.
