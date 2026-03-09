Цена нефти марки Brent превысила $118 за баррель

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила 118 долларов, следует из данных торгов.
Последний раз один баррель нефти этого сорта столько стоиле в июне 2022 года.
По состоянию на 5.24 мск, показатель находится на уровне 116,58 доллара, что на четверть выше относительно предыдущего закрытия.
Как пишет британская Financial Times со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов в истории. Многие страны на Ближнем Востоке либо сокращают добычу, либо вовсе закрывают месторождения.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.