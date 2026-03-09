Yonhap: Южная Корея и США начали военные учения Freedom Shield

В 2026 году число полевых маневров сокращено более чем вдвое: в прошлом году состоялось 51 мероприятие, в этом планируется 22. Южнокорейские власти предпочитают распределять полевые учения более равномерно в течение года, чтобы не создавать напряженность на Корейском полуострове. Власти КНДР считают американо-южнокорейские учения репетицией войны. Администрация президента Республики Корея (РК) Ли Чжэ Мёна в отличие от его предшественника стремится к диалогу с Пхеньяном.