Yonhap: Южная Корея и США начали военные учения Freedom Shield

СЕУЛ, 9 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея и США приступили к масштабным военным учениям Freedom Shield, которые продлятся до 19 марта. Об этом сообщило агентство Yonhap.
В 2026 году число полевых маневров сокращено более чем вдвое: в прошлом году состоялось 51 мероприятие, в этом планируется 22. Южнокорейские власти предпочитают распределять полевые учения более равномерно в течение года, чтобы не создавать напряженность на Корейском полуострове. Власти КНДР считают американо-южнокорейские учения репетицией войны. Администрация президента Республики Корея (РК) Ли Чжэ Мёна в отличие от его предшественника стремится к диалогу с Пхеньяном.
В учениях участвуют около 18 тыс. военнослужащих, что сопоставимо с 2025 годом. Легенда включает «реалистичные сценарии, отражающие аспекты современной войны». В ходе учений также будет дана оценка, соответствует ли ситуация условиям для передачи от США Республике Корея оперативного управления над собственными вооруженными силами в военное время. Администрация РК рассчитывает вернуть это право до конца президентского срока Ли Чжэ Мёна в 2030 году.